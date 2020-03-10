Рябошапка поновив люстрованого Юлдашева на посаді прокурора Києва



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Сергій Юлдашев поновлений на посаді прокурора Києва на підставі рішення суду

Юлдашев уже провів першу нараду в прокуратурі Києва

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка поновив Сергія Юлдашева на посаді прокурора Києва. Останній уже почав виконувати обов'язки.

Про це «Українським новинам» повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

З її слів, Юлдашева поновлено наказом генпрокурора.

10 березня Юлдашев провів першу нараду. Він поновлений на посаді на підставі рішення суду, який визнав незаконним його звільнення і ухвалив поновити на посаді.

Нагадаємо, у 2015 році Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону «Про очищення влади» (про люстрацію).

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання 5 березня висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.