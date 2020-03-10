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    Рябошапка поновив люстрованого Юлдашева на посаді прокурора Києва

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    Сергій Юлдашев поновлений на посаді прокурора Києва&nbsp;на підставі рішення суду - Рябошапка поновив люстрованого Юлдашева на посаді прокурора Києва
    Сергій Юлдашев поновлений на посаді прокурора Києва на підставі рішення суду

    Юлдашев уже провів першу нараду в прокуратурі Києва

    Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка поновив Сергія Юлдашева на посаді прокурора Києва. Останній уже почав виконувати обов'язки.

    Про це «Українським новинам» повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

    З її слів, Юлдашева поновлено наказом генпрокурора.

    10 березня Юлдашев провів першу нараду. Він поновлений на посаді на підставі рішення суду, який визнав незаконним його звільнення і ухвалив поновити на посаді.

    Нагадаємо, у 2015 році Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону «Про очищення влади» (про люстрацію).

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання 5 березня висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

    Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.  

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