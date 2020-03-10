Рябошапка поновив люстрованого Юлдашева на посаді прокурора Києва
Юлдашев уже провів першу нараду в прокуратурі Києва
Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка поновив Сергія Юлдашева на посаді прокурора Києва. Останній уже почав виконувати обов'язки.
Про це «Українським новинам» повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
З її слів, Юлдашева поновлено наказом генпрокурора.
10 березня Юлдашев провів першу нараду. Він поновлений на посаді на підставі рішення суду, який визнав незаконним його звільнення і ухвалив поновити на посаді.
Нагадаємо, у 2015 році Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону «Про очищення влади» (про люстрацію).
Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання 5 березня висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».
Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.