КСУ визнав неконституційними положення судової реформи Зеленського



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КСУ визнав неконституційними положення судової реформи Володимира Зеленського

Конституційний суд скасував зокрема положення про скорочення удвічі кількості суддів Верховного суду (до 100 з 200)

Конституційний суд визнав частково неконституційною судову реформу, яку ініціював президент Володимир Зеленський і згодом ухвалила Верховна Рада.

Відповідне рішення опублікувала пресслужба Конституційного суду, його ухвалили 11 березня.

«За результатами перевірки оспорюваних положень Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України», — йдеться у повідомленні.

Як уточнює «Судово-юридична газета», КС скасував зокрема положення про скорочення удвічі кількості суддів Верховного суду (до 100 з 200).

Також скасовано положення про створення Комісії з етики та доброчесності при Вищий раді правосуддя (ВРП), скорочення строків дисциплінарних проваджень щодо суддів, а також положення про новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

«Конституційний Суд України закрив провадження у справі в частині перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) частин другої, четвертої статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII. Також на підставі частини першої статті 97 Закону України «Про Конституційний Суд України» Конституційний Суд України встановив у Рішенні порядок його виконання та рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до цього Рішення», — пише КС.

6 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про судову реформу.

Судова реформа передбачала скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100, запроваджувала новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створювала при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, а також розширювала список посад, на які поширюється люстрація.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КСУ визнав неконституційним конкурс до нового Верховного суду. У оприлюдненому рішенні КСУ також звернув увагу, що перейменування Верховного суду України на Верховний суд не мало проходити без автоматичного переведення суддів. КСУ дійшов висновку, що між юридичним статусом судді Верховного суду України та судді Верховного суду не було відмінностей.