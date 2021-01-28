Під Вінницею на трасі Київ – Одеса сталася смертельна ДТП

Два водії отримали травми, один з яких загинув на місці ДТП

На трасі зіштовхнулися автомобілі «Toyota» та «Mercedes»

Учора близько 21-ї години вечора поблизу села Краснопілка, що на Вінниччині, на трасі Київ – Одеса сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє речниця КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР» Ірина Назарок.

До місця події виїхало дві бригади екстреної допомоги.

«Фахівці швидкої надавали допомогу 55-річному чоловіку зі закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку і 45-річному чоловіку зі закритою черепно-мозковою травмою, струсом, закритою травмою живота та забоєм грудної клітки», – йдеться у повідомленні.

Обох постраждалих доправили до Уманської ЦРЛ. Пасажир з автомобіля «Mercedes», чоловік 45-ти років від отриманих травм загинув на місці.

Нагадаємо, що у Тульчинському районі водій легковика збив жінку, яка йшла по узбіччю дороги.