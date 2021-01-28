Стоїть сотня вантажівок. На трасі Київ-Одеса снігопад паралізував рух

На Одещині 28 січня приріст снігового покриву складає 30-40 см

В Одеській області на автодорозі М-05 Київ-Одеса через негоду утворився чотирикілометровий затор зі 100 великогабаритних транспортних засобів, повідомили в пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Поблизу с. Петровірівка Ширяївського району Одеської області на автодорозі М-05 Київ-Одеса через замети й ожеледицю утворився затор із великогабаритних транспортних засобів (близько 100 одиниць, майже чотири кілометри). Працює снігоприбиральна техніка. Рух перекрито», – зазначено в повідомленні.

Крім того, біля с. Маяки Біляївського району на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на відстані близько 15 км від Одеси) також утворився затор із великогабаритних транспортних засобів. Йдеться про 50 вантажівок, які розтягнулися на близько два кілометри. Рух там також перекрито.

Снігопад на дорозі Т-1608 Болград-Кубей-Арциз.

Зазначається, що в Одеській області станом на 14:00 заборонено рух транспортних засобів усіх видів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса-Кучурган і на всіх автодорогах місцевого значення.

Через ускладнення погодних умов та роботу снігоприбиральної техніки тимчасово заборонено рух легкового автотранспорту по автодорозі М-05 Київ-Одеса.

Нагадаємо, в Одесі через сильні снігопади та пориви вітру постраждали 58 осіб. Зокрема, госпіталізували 7 осіб. Також 123 населених пункти Одеської області і чотири мікрорайони Одеси залишаються без світла через негоду.

В Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.

У зв'язку зі снігопадом із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.

В Україні зараз діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни.