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    На трасі Одеса – Миколаїв зіткнулися дві фури

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    Про стан здоров'я водіїв поки не відомо&nbsp; - На трасі Одеса – Миколаїв зіткнулися дві фури
    Про стан здоров'я водіїв поки не відомо 
    Фото з відкритих джерел

    Дві вантажівки розтрощили один одного на дорозі під Миколаєвом

    Серйозне ДТП за участю двох фур відбулося сьогодні на трасі Одеса – Миколаїв.

    Як повідомляють очевидці, вантажівки зіткнулися перед селом Нечаяне, біля повороту на населений пункт Андрієво-Зорине, що під Миколаєвом.

    Фото: Думская
    Фото: Думская

    Про потерпілих поки не повідомляється.

    Нагадаємо, що «Укравтодор» закрив рух на дорогах в Одеській області через сніг.

    Теги: ДТП Одеса вантажівки Укравтодор
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