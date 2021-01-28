На трасі Одеса – Миколаїв зіткнулися дві фури
Про стан здоров'я водіїв поки не відомо
Фото з відкритих джерел
Дві вантажівки розтрощили один одного на дорозі під Миколаєвом
Серйозне ДТП за участю двох фур відбулося сьогодні на трасі Одеса – Миколаїв.
Як повідомляють очевидці, вантажівки зіткнулися перед селом Нечаяне, біля повороту на населений пункт Андрієво-Зорине, що під Миколаєвом.
Фото: Думская
Про потерпілих поки не повідомляється.
Нагадаємо, що «Укравтодор» закрив рух на дорогах в Одеській області через сніг.