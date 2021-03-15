Україна відреагувала на затримання у Білорусі журналіста InformNapalm

Міністерство заявило про переконаність, що журналістська діяльність не може і не має бути приводом для переслідування

МЗС України відреагувало на затримання редактора білоруськомовної версії сайту InformNapalm Дениса Івашина у місті Гродно.

Про це йдеться у заяві відомства.

«Білоруський громадянин зі статусом закордонного українця, журналіст та волонтер Івашин допомагав розповідати світові про злочини у ході російської агресії проти нашої держави. Тому його затримання викликало занепокоєння МЗС України, як і багатьох українців, які слідкували за його журналістською та волонтерською діяльністю», – повідомили у МЗС.

Міністерство заявило про переконаність, що журналістська діяльність не може і не має бути приводом для переслідування.

«Це затримання викликає особливе занепокоєння на тлі триваючого наступу на свободу слова, життя і здоров'я журналістів у Республіці Білорусь. Ми вимагаємо, щоб розгляд справи Івашина був прозорим та неупередженим і продовжуємо стежити за подальшим кроком білоруської влади щодо нього», – йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, 10 березня в інтерв'ю каналу «Настоящее Время» Денис Івашин розповів, що понад 10 колишніх співробітників українського спецпідрозділу «Беркут» втекли до Білорусі після подій Революції Гідності та служать в лавах білоруського ОМОНу.

До слова, популярний білоруський Telegram-канал перестав координувати опозиційні мітинги.