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    Україна відреагувала на затримання у Білорусі журналіста InformNapalm

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    Журналіста Дениса Івашина затримали у місті Гродно - Україна відреагувала на затримання у Білорусі журналіста InformNapalm

    Журналіста Дениса Івашина затримали у місті Гродно

    Міністерство заявило про переконаність, що журналістська діяльність не може і не має бути приводом для переслідування

    МЗС України відреагувало на затримання редактора білоруськомовної версії сайту InformNapalm Дениса Івашина у місті Гродно.

    Про це йдеться у заяві відомства.

    «Білоруський громадянин зі статусом закордонного українця, журналіст та волонтер Івашин допомагав розповідати світові про злочини у ході російської агресії проти нашої держави. Тому його затримання викликало занепокоєння МЗС України, як і багатьох українців, які слідкували за його журналістською та волонтерською діяльністю», – повідомили у МЗС.

    Міністерство заявило про переконаність, що журналістська діяльність не може і не має бути приводом для переслідування.

    «Це затримання викликає особливе занепокоєння на тлі триваючого наступу на свободу слова, життя і здоров'я журналістів у Республіці Білорусь. Ми вимагаємо, щоб розгляд справи Івашина був прозорим та неупередженим і продовжуємо стежити за подальшим кроком білоруської влади щодо нього», – йдеться у заяві МЗС.

    Нагадаємо, 10 березня в інтерв'ю каналу «Настоящее Время» Денис Івашин розповів, що понад 10 колишніх співробітників українського спецпідрозділу «Беркут» втекли до Білорусі після подій Революції Гідності та служать в лавах білоруського ОМОНу.

    До слова, популярний білоруський Telegram-канал перестав координувати опозиційні мітинги.

    Теги: МЗС Білорусь ЗМІ дипломатія арешт Україна журналіст
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