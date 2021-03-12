  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Дипломатична ворожнеча триває. Польща висилає ще двох білоруських консулів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    МЗС Польщі заявило про видворення ще двох білоруських дипломатів - Дипломатична ворожнеча триває. Польща висилає ще двох білоруських консулів

    МЗС Польщі заявило про видворення ще двох білоруських дипломатів

    Фото з відкритих джерел

    Варшава вислала двох білоруських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Мінська

    12 березня Міністерство закордонних справ Польщі заявило про видворення з країни двох білоруських дипломатів у відповідь на видворення керівника і консула Генерального консульства Польщі в білоруському Гродному напередодні.

    Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач у своєму Твітері.

    «Враховуючи тривалі ворожі жести Мінська щодо польських дипломатів, Міністерство закордонних справ Польщі вирішило вислати Генерального консула Республіки Білорусь у Білостоці та консула Республіки Білорусь з місії у Варшаві», – написав Пшидач.

    Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Білорусі вишле з країни консула Генерального консульства Польщі у Бресті Єжи Тимофеюка. Це пов'язано з тим, що дипломат взяв участь у неофіційному заході до Дня пам'яті «проклятих солдатів».

    У зв'язку з цим польській стороні була вручена нота, в якій консулу Тимофеюку запропонували покинути територію Білорусі.

    «Принципова і послідовна позиція білоруської сторони щодо «проклятих солдатів« і їх типових представників – «банди Бурого» залишається незмінною і неодноразово доводилася до польської сторони», – додали у відомстві.

    У відповідь Польща оголосила персоною нон грата і відповідно висилає з країни дипломата посольства Білорусі у Варшаві.

    11 березня у Міністерстві закордонних справ Білорусі вручили ноту з пропозицією керівнику і консулу Генерального консульства Польщі в Гродно покинути територію Білорусі протягом 48 годин.

    Теги: Білорусь Польща дипломатія скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies