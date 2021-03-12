Дипломатична ворожнеча триває. Польща висилає ще двох білоруських консулів

МЗС Польщі заявило про видворення ще двох білоруських дипломатів

Варшава вислала двох білоруських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Мінська

12 березня Міністерство закордонних справ Польщі заявило про видворення з країни двох білоруських дипломатів у відповідь на видворення керівника і консула Генерального консульства Польщі в білоруському Гродному напередодні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач у своєму Твітері.

«Враховуючи тривалі ворожі жести Мінська щодо польських дипломатів, Міністерство закордонних справ Польщі вирішило вислати Генерального консула Республіки Білорусь у Білостоці та консула Республіки Білорусь з місії у Варшаві», – написав Пшидач.

Wobec kontynuacji nieprzyjaznych gestów Mińska wobec polskich dyplomatów, w ramach zasady wzajemności, MSZ RP podjął decyzję o wydaleniu Konsul Generalnej RB w Białymstoku oraz konsula RB z placówki w Warszawie. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 12, 2021

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Білорусі вишле з країни консула Генерального консульства Польщі у Бресті Єжи Тимофеюка. Це пов'язано з тим, що дипломат взяв участь у неофіційному заході до Дня пам'яті «проклятих солдатів».

У зв'язку з цим польській стороні була вручена нота, в якій консулу Тимофеюку запропонували покинути територію Білорусі.

«Принципова і послідовна позиція білоруської сторони щодо «проклятих солдатів« і їх типових представників – «банди Бурого» залишається незмінною і неодноразово доводилася до польської сторони», – додали у відомстві.

У відповідь Польща оголосила персоною нон грата і відповідно висилає з країни дипломата посольства Білорусі у Варшаві.

11 березня у Міністерстві закордонних справ Білорусі вручили ноту з пропозицією керівнику і консулу Генерального консульства Польщі в Гродно покинути територію Білорусі протягом 48 годин.