Популярний білоруський Telegram-канал перестав координувати опозиційні мітинги

Автори каналу Nexta вирішили зайнятися журналістськими розслідуваннями

Опозиційний до керівника Білорусі Олександра Лукашенка Telegram-канал Nexta, через який з серпні минулого року узгоджевалися вуличні акції опозиції, більше не буде займатися координацією масових протестів. Автори проєкту планують надалі зосередитись на розслідуванні злочинів режиму Олександра Лукашенка.

Про це в інтерв'ю DW розповів засновник каналу Степан Путіло.

«Ми більше не допомагаємо людям координувати протести. У серпні через блокування інтернету вони попросили нас трохи допомогти скоординувати їх дії, розповісти, хто куди йде. Зараз ми відійшли від цього, тому що люди самоорганізуються», – заявив він.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією і ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

Зазначимо, на початку протестів у Білорусі в серпні 2020 року канал Nexta зіграв важливу роль в організації масових мирних акцій. В результаті аудиторія каналу зросла до декількох мільйонів. Білоруська влада називає його екстремістським.

Також Путіло пообіцяв продовження фільму-розслідування про власність і зловживання Олександра Лукашенка.

Як повідомлялось раніше, протягом березня канал не оновлювався, однак 8 березня на ньому зʼявився іільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам керівника Білорусі Олександра Лукашенка.

Тим часом Олександр Лукашенко вимагає від Польщі видати засновника популярного опозиційного телеграм-каналу Nexta.

При цьому ймовірний переможець виборів президента Білорусі та лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що на цей час демонстранти втратили вулиці.