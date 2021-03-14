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    Популярний білоруський Telegram-канал перестав координувати опозиційні мітинги

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    Засновник каналу Nexta Степан Путіло анонсував новий фільм про Лукашенка - Популярний білоруський Telegram-канал перестав координувати опозиційні мітинги
    Засновник каналу Nexta Степан Путіло анонсував новий фільм про Лукашенка
    Фото: fakty.ua

    Автори каналу Nexta вирішили зайнятися журналістськими розслідуваннями

    Опозиційний до керівника Білорусі Олександра Лукашенка Telegram-канал Nexta, через який з серпні минулого року узгоджевалися вуличні акції опозиції, більше не буде займатися координацією масових протестів. Автори проєкту планують надалі зосередитись на розслідуванні злочинів режиму Олександра Лукашенка.

    Про це в інтерв'ю DW розповів засновник каналу Степан Путіло.

    «Ми більше не допомагаємо людям координувати протести. У серпні через блокування інтернету вони попросили нас трохи допомогти скоординувати їх дії, розповісти, хто куди йде. Зараз ми відійшли від цього, тому що люди самоорганізуються», – заявив він.

    У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією і ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

    Зазначимо, на початку протестів у Білорусі в серпні 2020 року канал Nexta зіграв важливу роль в організації масових мирних акцій. В результаті аудиторія каналу зросла до декількох мільйонів. Білоруська влада називає його екстремістським.

    Також Путіло пообіцяв продовження фільму-розслідування про власність і зловживання Олександра Лукашенка.

    Як повідомлялось раніше, протягом березня канал не оновлювався, однак 8 березня на ньому зʼявився іільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам керівника Білорусі Олександра Лукашенка.

    Тим часом Олександр Лукашенко вимагає від Польщі видати засновника популярного опозиційного телеграм-каналу Nexta.

    При цьому ймовірний переможець виборів президента Білорусі та лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що на цей час демонстранти втратили вулиці.

    Теги: Білорусь ЄС Польща Олександр Лукашенко протест Telegram Світлана Тихановська
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