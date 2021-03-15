Лукашенко переміг у лижній гонці, а його суперник тричі «випадково» впав (відео)

Суперник Лукашенка декілька разів падав перед фінішем, заплутуючись у лижах

У Білорусі 13 березня відбулося свято «Мінська лижня 2021», у якій узяв участь самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Його команда перемогла в естафеті, а суперник курйозно декілька разів падав перед фінішем.

У гонці, крім Лукашенка, взяла участь команда його адміністрації, Ради міністрів, нацзборів, облвиконкомів та інших держструктур.

Кожен з учасників естафети проїхав по два кілометри. У мережі з’явилось відео фінішної боротьби Лукашенка, який стартував на останньому четвертому етапі у своїй команді, та одного з лідерів гонки. Суперник декілька разів падав перед фінішем, заплутуючись у лижах.

Його падіння виглядали доволі кумедними, які розсмішили не лише Лукашенка, а й людей у соцмережах. Здається, лідер естафети дуже хотів, щоби перемогу здобув саме очільник Білорусі.

Нагадаємо, на популярному опозиційному ресурсі зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Раніше повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

На президентських виборах у Білорусі, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК.

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно опозиційно налаштованих працівників правоохоронних органів, які покинули країну.

Як повідомлялося раніше, слідчий комітет Білорусі направив до Польщі документи щодо екстрадиції засновника популярного білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича.

Також стало відомо, що учора, 5 березня, у Мінську силовиками було затримано близько 20 учасників установчої конференції «Ліги студентських об’єднань».