В Одесі затримали «злодія в законі» з РФ на прізвисько «Мамука Хонський»

з 2005 року затриманий має статус «злодія в законі»

Він планував «закріпити свій вплив» на території Одеської області.

Правоохоронці затримали в Одесі 44-річного громадянина Російської Федерації та кримінального авторитета «Мамуку Хонського», який незаконно потрапив до України та переховувався в Одесі. Про таке повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Там запевнили, що затриманий незаконно перетнув український кордон та планував «закріпити свій вплив» на території Одеської області.

Наразі чоловіка відправила до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Правоохоронці планують примусово видворити затриманого з країни та заборонити подальший в’їзд на територію України.

У поліції також зазначили, що з 2005 року затриманий має статус «злодія в законі».

«Він неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів. Загалом провів у місцях позбавлення волі РФ понад 20 років. Останній раз звільнився у жовтні 2020 року», – повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, СБУ виявила незаконних валютників в Київській і Одеській областях, що фінансували терористичні організації.