Поліція знайшла вандала, який розмалював пам’ятник добровольцям у Лисичанську

Мати чоловіка розповіла, що помітила зміни в поведінці сина та звернулася по допомогу до лікарів

Чоловік проходить лікування в психоневрологічному відділенні

В результаті комплексного відпрацювання, силами поліції Луганщини, прокуратури та співробітників СБУ, встановлено особу чоловіка, причетного до паплюження меморіалу «Героям-добровольцям» у Лисичанську. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Правоохоронці встановили, що у понеділок вранці 37-річний житель Лисичанська взяв вдома білу фарбу та пензлик, пішов до Палацу культури та замалював фарбою первинні написи на пам’ятнику та написав інше слово («Ленин», – ред.)

Мати чоловіка розповіла, що ще у понеділок помітила зміни в поведінці сина та звернулася по допомогу до лікарів, і наразі чоловік проходить лікування в психоневрологічному відділенні міста Привілля.

Після закінчення лікування слідчими, за процесуального керівництва прокуратури буде прийняте рішення, відповідно до чинного законодавства.

Щоб знайти правопорушника, поліцейські опитали більше як 150 містян, вилучили та переглянули відео з камер зовнішнього спостереження.

Нагадаємо, днями на Луганщині у Лисичанську розмалювали пам’ятник Героям-добровольцям.