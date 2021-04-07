Росія категорично проти приєднання США до «нормандського формату»

РФ не хоче бачити США у переговорах щодо Донбасу

Москва проти участі Штатів у переговорах через проукраїнську позицію Вашингтона

Політика США щодо України «робить неможливим» участь Штатів у «нормандському форматі». Про це заявив заступник голови російського МЗС Сергія Рябков, повідомляють російські ЗМІ.

«З тими підходами, які демонструє та застосовує Вашингтон, йому нема чого робити у «нормандському форматі», – заявив він.

До цього в РФ заявляли, що Москва не планує проводити додаткові контакти з Вашингтоном на тему Донбасу.

Зазначимо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції України Олексій Резніков назвав можливою і прийнятною участь США до Нормандської четвірки.

Як відомо, учасницями Нормандської четвірки є Україна, Німеччина, Франція і США.

Днями голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсував найближчим часом переговори між Україною, Німеччиною та Францією. Він додав, що відеозустріч між лідерами Франції, Німеччини і Росії, яка була минулого тижня, не мала стосунку до «нормандського формату».

Тим часом Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Із минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.



