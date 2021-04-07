Росія «втюхала» Словаччині іншу вакцину, аніж ту, що отримала схвалення у науковому журналі

мпортована до Словаччини російська вакцина не ідентична того препарату, результати дослідження якої були оприлюднені в журналі The Lancet

Як виявилось, і мпортована до Словаччини російська вакцина не ідентична того препарату, результати дослідження якої були оприлюднені в журналі The Lancet

Російська вакцина, через яку уряд Словаччини пішов у відставку, досі не схвалена

Росія продала Словаччині вакцину «Супутник V», яка відрізняється від схваленої авторитетним науковим журналом The Lancet. Про це повідомили в Словацькому державному інституті контролю за лікарськими засобами, пише Dennik N.

Там відзначили, що вакцини не ідентичні тому препарату, результати дослідження якого були оприлюднені в журналі The Lancet і використовуються в інших країнах. Саме на це дослідження спиралося уряду Словаччини під час ухвалення рішення про закупівлю російської вакцини.

МОЗ Словаччини звернулося в іншу лабораторію для перевірки вакцини, результати будуть пізніше на цьому тижні.

Фахівці інституту поки не можуть рекомендувати до використання «Супутник V», але також зазначають, що не можуть оцінити вакцину настільки всебічно, як Європейське агентство з лікарських засобів.

За їхніми словами, вакцина пройшла випробування на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка і зовнішнього вигляду. Але тільки на основі цих тестів не можна дати висновок про ефективність і безпеку для людей.

Словацький інститут також не отримав усіх документів про виробництво або безпеку, необхідні для оцінки.

Політична криза в Словаччині почалася після закупівлі російської вакцини від коронавірусу «Супутник V». Тодішній прем'єр-міністр Ігор Матович замовив для країни російську вакцину потайки від інших партій. Його соратники з коаліції різко засудили такий крок. Проти використання російської вакцини також виступила президент Словаччини Зузана Чапутова.

1 квітня в Словаччині призначили нового главу уряду і новий склад Кабміну.

Додамо,що Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною. Росія розпочала кампанію вакцинації проти коронавірусу в грудні, тоді як самого Путіна щепили лише наприкінці березня.

Нещодавно президент Аргентини захворів на Covid-19 після щеплення російською вакциною.