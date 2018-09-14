Україна виграла суд в Росії щодо $3 млрд «боргу Януковича»



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Віктор Янукович

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що рішення Апеляційного суду Англії полегшить вихід України на зовнішні ринки і знизить ризики інвестування в країну

Апеляційний суд Англії відправив на новий розгляд рішення за позовом про стягнення з України на користь Росії заборгованості за євробондами на $3 млрд.

Про це 14 вересня повідомило агентство Bloomberg.

Суд першої інстанції помилково не став розглядати аргументи української сторони, вирішив суддя.

Таким чином, тепер справа буде слухатися в рамках повноцінної процедури, що відстрочить можливість стягнення боргу на користь РФ, зазначає агентство.

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що рішення Апеляційного суду Англії на користь України у спорі з РФ про випущені наприкінці 2013 року єврооблігації на $3 млрд полегшить вихід України на зовнішні ринки і знизить ризики інвестування в країну.

«Щойно Україна в суді виграла: рішення на нашу користь щодо неповернення так званого $3 млрд боргу. Це сила нашої команди, наших юристів», - сказав Данилюк агентству «Інтерфакс-Україна» у кулуарах 15-го форуму YES.

«Це позитив, це надасть нам можливість зняти ризики для інвестицій і полегшить вихід на зовнішні ринки», - додав екс-міністр фінансів.

Як відомо, у лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC подала позов проти України до Високого суду Англії і Уельсу щодо боргу. Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Високий суд Лондона в березні 2017 року не визнав обґрунтованість аргументів України у справі про «борг Януковича».

Мінфін України в червні 2017 подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона в справі Росії проти України щодо виплати 3 млрд дол. При цьому у вересні Україна компенсувала РФ 1,16 млн фунтів за постановою Високого суду Лондона.

Уряд України в 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів з погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.

Україна повинна була виплатити борг в грудні 2015 року. Цього не сталося, оскільки в Україні ввели мораторій на повернення боргів кредиторам, в тому числі Росії. Після цього в лютому 2016 року Росія подала судовий позов проти України.