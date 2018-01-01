Україна виплатила МВФ $375 мільйонів

У вівторок, 6 лютого, Україна сплатить на користь МВФ ще $87 млн

Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду наступний платіж по основній сумі кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на $375 млн. Про це в понеділок, 5 лютого, повідомили «Уніан» у прес-службі Нацбанку України. Зазначається, що вже завтра, 6 лютого, Україна сплатить на користь МВФ ще $87 млн як відсотки за програмою



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У 2018-2020 роках уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад $16 млрд

У вівторок, 6 лютого, Україна сплатить на користь МВФ ще $87 млн

Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду наступний платіж по основній сумі кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на $375 млн.

Про це в понеділок, 5 лютого, повідомили «Уніан» у прес-службі Нацбанку України.

Зазначається, що вже завтра, 6 лютого, Україна сплатить на користь МВФ ще $87 млн як відсотки за програмою stand-by 2014 року і за реалізованою на цей час програмою розширеного фінансування EFF.

Як відомо, у 2018-2020 роках уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад $16 млрд.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

Проте, він заявив, що Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.

У МВФ назвали умови завершення четвертого перегляду програми фінансування МВФ для України та виділення траншу кредиту.