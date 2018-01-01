  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна виплатила МВФ $375 мільйонів

    У вівторок, 6 лютого, Україна сплатить на користь МВФ ще $87 млн
    Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду наступний платіж по основній сумі кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на $375 млн. Про це в понеділок, 5 лютого, повідомили «Уніан» у прес-службі Нацбанку України. Зазначається, що вже завтра, 6 лютого, Україна сплатить на користь МВФ ще $87 млн як відсотки за програмою
    • Вчора, 23:38
    • Розсилка
    У 2018-2020 роках&nbsp;уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад $16 млрд
    У 2018-2020 роках уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад $16 млрд

    У вівторок, 6 лютого, Україна сплатить на користь МВФ ще $87 млн

    Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду наступний платіж по основній сумі кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на $375 млн.

    Про це в понеділок, 5 лютого, повідомили «Уніан» у прес-службі Нацбанку України.

    Зазначається, що вже завтра, 6 лютого, Україна сплатить на користь МВФ ще $87 млн як відсотки за програмою stand-by 2014 року і за реалізованою на цей час програмою розширеного фінансування EFF.

    Як відомо, у 2018-2020 роках уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад $16 млрд.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

    Проте, він заявив, що Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ.

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.

    У МВФ назвали умови завершення четвертого перегляду програми фінансування МВФ для України та виділення траншу кредиту.

    Читайте також
    МВФ економіка гроші фінансування Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ