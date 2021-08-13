Українські полярники помітили рідкісні хмари, які схожі на НЛО (фото)

Полярники жартують, що хмари – це антарктичний НЛО, адже вони схожі на літаючі тарілки

Сочевицеподібні хмари найчастіше «живуть» на висоті від 2 км до 4 км в полярних регіонах і до 8 км у теплих широтах

Українські полярники на станції «Академік Вернадський» стали свідками рідкісного явища – сочевицеподібних хмар. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Як повідомляється, це овальні хмари, витягнуті по горизонталі, з рівними чітко окресленими краями. Вони мають яскравий білий колір, іноді з різнокольоровим сяянням.

«За формою ці хмари нагадують сочевицю, мигдаль або навіть сигари. Полярники також жартують, що – це антарктичний НЛО, адже вони схожі на літаючі тарілки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сочевицеподібні хмари найчастіше «живуть» на висоті від 2 км до 4 км в полярних регіонах і до 8 км у теплих широтах. Вони належать до родини висококупчастих хмар, які самі по собі ніяк не впливають на зміну погоди та вкрай рідко дають опади.

Однак їхня поява зазвичай «віщує» майбутнє погіршення погоди, зокрема, наближення холодного атмосферного фронту або переміщення холодних повітряних мас з віддалених районів.

Раніше на Рівненщині зафіксували моторошні хмари (фото).