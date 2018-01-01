Україна заборгувала 8 млрд громадянам, які виграли суди щодо перерахунку пенсій (документ)

Держава ігнорує виконання рішень Європейського суду на користь українців

Народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Сергій Мельник заявив, що Україна заборгувала 8 млрд. грн своїм громадянам, які виграли, як національні, так і європейський суди щодо перерахунку пенсій та невиплат коштів пільговим категоріям (чорнобильцям, дітям війни тощо). Про це свідчить депутатський запит,



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У державі спостерігається складна ситуація з виконання рішень Європейського суду на користь українців щодо перерахунку пенсій та невиплат коштів пільговим категоріям

Держава ігнорує виконання рішень Європейського суду на користь українців

Народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Сергій Мельник заявив, що Україна заборгувала 8 млрд. грн своїм громадянам, які виграли, як національні, так і європейський суди щодо перерахунку пенсій та невиплат коштів пільговим категоріям (чорнобильцям, дітям війни тощо).

Про це свідчить депутатський запит, адресований віце-прем'єр-міністру Павлу Розенку.

За словами нардепа, у жовтні 2017 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вперше у своїй практиці об’єднав понад 12 тисяч схожих позовів резидентів України, задовольнивши їх. З практики ЄСПЛ сума додаткових відшкодувань становить від одної до трьох тисяч євро по кожній конкретній справі.

«З початку 2014 року за наслідками розгляду справ проти України на виконання рішень Європейського суду Міністерство юстиції виплатило понад 1,5 млрд. грн. На зазначені цілі у державному бюджеті на 2018 рік передбачено 1,5 млрд. грн», - зазначив Мельник.

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Депутат пояснив, що виплати за рішеннями ЄСПЛ підлягають своєчасному виконанню. У разі не виплат протягом трьох місяців нараховується пеня у розмірі 3% від суми боргу. Таким чином, нардеп просить віце-прем'єр-міністра Розенка втрутитися у ситуацію і напрацювати необхідні зміни у законодавчі акти, щоб запобігти судовим позовам українців до Європейського суду.