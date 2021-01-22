Саме соборність Україна захищає від російської агресії – МЗС

Консолідація зусиль є найпотужнішою зброєю для перемоги над ворогом

Міністерство закордонних справ України заявляє, що соборності і єдності України незмінно загрожує російська агресія. Про це йдеться в заяві МЗС України щодо відзначення Дня соборності.

«Акт Злуки визначив подальше становлення української політичної нації та став свідченням волі українців до самовизначення та консолідації. Сьогодні, як і тоді, соборність і єдність українців залишаються фундаментальною цінністю української державності. Саме ці цінності Україна захищає сьогодні від російської збройної агресії», – наголошують у МЗС.

«Консолідація зусиль усіх українців є найпотужнішою зброєю для перемоги над спільним ворогом та відновлення територіальної цілісності», – зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Також сказано, що одним із пріоритетів МЗС України було й залишається об’єднання українців по всьому світу та захист співвітчизників за кордоном, адже «разом сильніші».

Президент Володимир Зеленський заявив, що у майбутньому українці зможуть все подолати, для цього потрібно бути єдиними. По це йдеться у його вітанні до Дня Соборності.

День Соборності України – свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.