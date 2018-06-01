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    Україна закликає посилити тиск на РФ через недопуск консула до Сенцова та Кольченка

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    Олег Сенцов та Олександр Кольченко - Україна закликає посилити тиск на РФ через недопуск консула до Сенцова та Кольченка
    Олег Сенцов та Олександр Кольченко

    За чотири роки Росія жодного разу не допустила до Сенцова та Кольченка українських консулів

    Міністерство закордонних справ України звернулось до міжнародних партнерів з проханням посилити тиск на Росію, через недопущення українських консулів до політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

    Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

    За словами Беци, за чотири роки Росія, порушуючи міжнародних норм, жодного разу не допустила до незаконно ув'язнених і засуджених Сенцова та Кольченка українських консулів.

    Тому МЗС звернулось до міжнародних партнерів з проханням посилити тиск на Росію.

    Нагадаємо, Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня.

    Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

    28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

    Екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак повідомила, що вона у четвер, 31 травня, говорила з Сенцовим та вмовляла припинити голодування.

    МЗС Росія Олег Сенцов Олександр Кольченко політв’язні політика голодування Україна
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