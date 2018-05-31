Собчак розказала про свою розмову із голодуючим Сенцовим

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Олег Сенцов

За словами Собчак, у Сенцова випало два зуби

Екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак повідомила, що вона у четвер, 31 травня, говорила з українським політв’язнем Олегом Сенцовим та вмовляла припинити голодування.

Про це вона написала в Twitter.

«Щойно особисто говорила з Олегом Сенцовим по відеотелефону. Вмовляла припинити голодування. Але він налаштований рішуче і просить не вмовляти змінити рішення», - повідомила Собчак.

За її словами, Сенцов «худий та блідий».

«У нього дійсно випало два зуби, цинги, каже, поки немає. Просто дуже його шкода», - написала Собчак.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

Адвокат політв’язня Дмитро Дінзе повідомив, що 4 червня відвідає Сенцова у колонії.