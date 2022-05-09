Україна заповнила другу частину опитувальника ЄС

Опитувальник потрібен для отримання статусу кандидата на членство

Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що продемонстрував під час відеозв‘язку заповнений документ главі Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

«Зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху», – зазначив глава Української держави.

На другий опитувальник, переданий 13 квітня, потрібно було більше часу. Адже він набагато більший: майже 240 сторінок з приблизно двома тисячами запитань. Ця частина присвячена праву ЄС, яке називається acquis. Таким чином Єврокомісія прагне з'ясувати, які норми та правила діють в Україні та наскільки впроваджене у ній європейське законодавство. Запитання розбиті на 33 глави. Це такі саме глави, за якими згодом мають вестися переговори про вступ до ЄС, наприклад, свобода руху товарів, система оподаткування чи довкілля та зміна клімату.

18 квітня президент Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу Матті Маасікасу заповнену першу частину анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Цей опитувальник був переданий українській стороні особисто президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час візиту до Києва 8 квітня.

Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі 28 лютого 2022 року.

Зазначимо, що Єврокомісія до кінця червня опублікує думку щодо вступу України в ЄС.