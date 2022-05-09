Кремль поспішає створити СРСР 2.0 до кінця цього року

Всіх ветеранів перед парадом перевірили на наявність всіх існуючих хвороб тричі

Ключова фраза виступу Путіна: росіяни воюють на своїй землі

Перше і найголовніше про що думав сьогодні Путін – це те, наскільки близько він знаходиться від ветеранів.

Ну що ж, сказав собі цей ублюдок: на війні, як на війні. Буду ризикувати і зменшив відстань із комфортних 7-8 метрів до 2-3.

Всіх ветеранів перевірили на наявність всіх існуючих хвороб тричі (це не жарт).

Щодо України, то тут все без змін. Ключова фраза виступу Путіна: росіяни воюють на своїй землі

Друга важлива думка, адресована США, але в неї ніхто не вірить: давайте знову домовлятися про сфери впливу.

Якщо коротко про перспективи: референдуми про приєднання окупованих територій до РФ – відкладено. Ключова ідея в Кремлі наступна: до кінця року треба утворити СРСР-2, як мінімум з РФ, Білорусі та окупованих територій. Формат окупованих територій незрозумілий: як окреме утворення (Новоросія) чи то, як кілька карликових квазідержавок. Новоросії поки бояться, бо украінці знову почнуть «сепаратні» ігри.

Для песимістів, хочу нагадати, що проголошення СРСР-2 планувалося ще в лютому 2022 року.

P.S: судячи з усього, після такого надблизького контакту з людьми, Путін має на кілька днів піти на самоізоляцію і повну очистку організму. Тому, наступні кілька днів будемо дивитися консерви з його виступів.

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Джерело: блог Вадима Денисенка

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