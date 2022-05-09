  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Вадим Денисенко
рус
    Думки вголос

    Кремль поспішає створити СРСР 2.0 до кінця цього року

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Всіх ветеранів перед парадом перевірили на наявність всіх існуючих хвороб тричі&nbsp; - Кремль поспішає створити СРСР 2.0 до кінця цього року
    Всіх ветеранів перед парадом перевірили на наявність всіх існуючих хвороб тричі 
    скріншот з трансляції

    Ключова фраза виступу Путіна: росіяни воюють на своїй землі

    Перше і найголовніше про що думав сьогодні Путін – це те, наскільки близько він знаходиться від ветеранів.

    Ну що ж, сказав собі цей ублюдок: на війні, як на війні. Буду ризикувати і зменшив відстань із комфортних 7-8 метрів до 2-3.

    Всіх ветеранів перевірили на наявність всіх існуючих хвороб тричі (це не жарт).

    Щодо України, то тут все без змін. Ключова фраза виступу Путіна: росіяни воюють на своїй землі

    Друга важлива думка, адресована США, але в неї ніхто не вірить: давайте знову домовлятися про сфери впливу.

    Якщо коротко про перспективи: референдуми про приєднання окупованих територій до РФ – відкладено. Ключова ідея в Кремлі наступна: до кінця року треба утворити СРСР-2, як мінімум з РФ, Білорусі та окупованих територій. Формат окупованих територій незрозумілий: як окреме утворення (Новоросія) чи то, як кілька карликових квазідержавок. Новоросії поки бояться, бо украінці знову почнуть «сепаратні» ігри.

    Для песимістів, хочу нагадати, що проголошення СРСР-2 планувалося ще в лютому 2022 року.

    P.S: судячи з усього, після такого надблизького контакту з людьми, Путін має на кілька днів піти на самоізоляцію і повну очистку організму. Тому, наступні кілька днів будемо дивитися консерви з його виступів.

    Читайте також:

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти США війна ветеран путін парад Україна СРСР окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олександр Алфьоров
    Олександр Алфьоров

    історик, журналіст

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Ярина Ключковська
    Ярина Ключковська

    Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

    Олексій Гончаренко
    Олексій Гончаренко

    Народний депутат

    Карл Волох
    Карл Волох

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кремль поспішає створити СРСР 2.0 до кінця цього року