Кремль поспішає створити СРСР 2.0 до кінця цього року
Ключова фраза виступу Путіна: росіяни воюють на своїй землі
Перше і найголовніше про що думав сьогодні Путін – це те, наскільки близько він знаходиться від ветеранів.
Ну що ж, сказав собі цей ублюдок: на війні, як на війні. Буду ризикувати і зменшив відстань із комфортних 7-8 метрів до 2-3.
Всіх ветеранів перевірили на наявність всіх існуючих хвороб тричі (це не жарт).
Щодо України, то тут все без змін. Ключова фраза виступу Путіна: росіяни воюють на своїй землі
Друга важлива думка, адресована США, але в неї ніхто не вірить: давайте знову домовлятися про сфери впливу.
Якщо коротко про перспективи: референдуми про приєднання окупованих територій до РФ – відкладено. Ключова ідея в Кремлі наступна: до кінця року треба утворити СРСР-2, як мінімум з РФ, Білорусі та окупованих територій. Формат окупованих територій незрозумілий: як окреме утворення (Новоросія) чи то, як кілька карликових квазідержавок. Новоросії поки бояться, бо украінці знову почнуть «сепаратні» ігри.
Для песимістів, хочу нагадати, що проголошення СРСР-2 планувалося ще в лютому 2022 року.
P.S: судячи з усього, після такого надблизького контакту з людьми, Путін має на кілька днів піти на самоізоляцію і повну очистку організму. Тому, наступні кілька днів будемо дивитися консерви з його виступів.
- Парад у Москві. Путін пішов на небачений ризик
- Страх залишається головним аргументом Росії
- Визнав поразку? Що Путін сказав на Красній площі (відео)
- Чому радянські ветерани мовчали про війну?
- Жоден іноземний лідер не прилетів до Москви на 9 травня. Чим хизується Кремль (фото)
- 9 мая – основний маркер російськості
Джерело: блог Вадима Денисенка