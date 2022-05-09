У Польщі активісти облили російського посла червоною фарбою (відео)

Представник країни-агресорки намагався покласти вінок до могили радянських солдатів

Посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва активісти облили червоною фарбою, коли він хотів піти та покласти вінок до могили радянських солдатів у Варшаві. Про це з місця події повідомляють російські агенції «ТАСС» та «РИА Новости».

Дипломат країни-агресорки дочекався поліції та втік у їхньому супроводі.

Тим часом оточення Путіна повідомило, коли вітатимуть українців з Днем перемоги. Помічник президента РФ Володимир Мединський впевнений, що його країна переможе в російсько-українській війні.

Нагадаємо, що у своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО». Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

Додамо, що президент США Джо Байден 9 травня підпише закон про ленд-ліз для України. Вже дуже скоро ЗСУ отримають багато зброї, щоб гнати окупантів геть.

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