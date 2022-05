Генсек Ради Європи приїхала в Бородянку та Ірпінь (фото)

У понеділок, 9 травня, в Україну з робочим візитом прибула генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Вона відвідала Бородянку та Ірпінь, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

В ході візиту в Київську область генсек Ради Європи подивилася зруйновані будинки та міст.

«Пейчинович-Бурич побачила жахливі наслідки російських обстрілів мирних міст і докази військових злочинів Росії», – йдеться в повідомленні.

Сама Марія Пейчинович-Бурич розповіла у Twitter про свій візит у супроводі заступниці глави МЗС Еміне Джапарової.

«З Еміне Джапаровою сьогодні вранці були у Бородянці та Ірпені. Я вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, але я вражена стійкістю українського народу. Ми у Раді Європи підтримуємо Україну», – зазначила Пейчинович-Бурич.

With @EmineDzheppar we were in Borodyanka & Irpin this morning. I am shocked at the senseless destruction caused by the Russian aggression but I am impressed at the resilience of the Ukrainian people. We @coe stand with Ukraine pic.twitter.com/V3M1kWz5nZ