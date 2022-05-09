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    Генсек Ради Європи приїхала в Бородянку та Ірпінь (фото)

    Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 9 травня перебуває в Україні&nbsp; - Генсек Ради Європи приїхала в Бородянку та Ірпінь (фото)
    Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 9 травня перебуває в Україні 
    фото: t.me/kyivoda

    Пейчинович-Бурич побачила жахливі наслідки російських обстрілів мирних міст і докази військових злочинів Росії

    У понеділок, 9 травня, в Україну з робочим візитом прибула генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Вона відвідала Бородянку та Ірпінь, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

    В ході візиту в Київську область генсек Ради Європи подивилася зруйновані будинки та міст.

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    Генсек Ради Європи приїхала в Бородянку та Ірпінь (фото)
    Генсек Ради Європи приїхала в Бородянку та Ірпінь (фото)
    Генсек Ради Європи приїхала в Бородянку та Ірпінь (фото)
    Генсек Ради Європи приїхала в Бородянку та Ірпінь (фото)

    «Пейчинович-Бурич побачила жахливі наслідки російських обстрілів мирних міст і докази військових злочинів Росії», – йдеться в повідомленні.

    Сама Марія Пейчинович-Бурич розповіла у Twitter про свій візит у супроводі заступниці глави МЗС Еміне Джапарової.

    «З Еміне Джапаровою сьогодні вранці були у Бородянці та Ірпені. Я вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, але я вражена стійкістю українського народу. Ми у Раді Європи підтримуємо Україну», – зазначила Пейчинович-Бурич.

    Джапарова опублікувала фото візиту, відзначивши загальну відповідальність покарати винних у масштабних звірствах російських військ на Київщині та в інших українських містах.

    Нагадаємо, у неділю, 8 травня, у знищеному російськими військами Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжували міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Після побаченого Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

    Теги: МЗС ЄС росія окупанти війна Європа Київщина Ірпінь бомбардування Україна міст будинок зґвалтування окупація #stoprussia
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    Генсек Ради Європи приїхала в Бородянку та Ірпінь (фото)