Єврокомісія до кінця червня опублікує думку щодо вступу України в ЄС

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Європейської ради Шарля Мішеля відбулась 20 квітня у Києві

Мішель наголосив, що Україна щодня демонструє відданість демократичним принципам і свободам

Голова Європейської ради Шарль Мішель після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським озвучив терміни підготовки висновків Єврокомісії щодо заявки на вступ України до ЄС.

Офіційна позиція ЄС буде озвучена через два місяці. Наразі на рівні лідерів країн-членів триває обмін думок щодо можливого приєднання України.

«Єврокомісія опублікує свою думку щодо вступу України до ЄС наприкінці червня. Питання розширення ЄС дуже чутливе, але ми почали політичний процес для того, аби омбінятися думками», – заявив Мішель.

Він наголосив, що Україна щодня демонструє відданість демократичним принципам і свободам.

«Ви боретесь не лише за майбутнє дітей України. Ми знаємо, що ви боретеся за європейські фундаментальні принципи та цінності», - наголосив Мішель.

Крім того, ЄС хоче створити спеціальний фонд для відбудови України. Оскільки війна все ще триває, представники виконавчої влади ЄС не готові озвучити фінальні суми.

Днями Україна заповнила важливий документ для вступу до ЄС. Опитувальник є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Нещодавно Денис Шмигаль розповів, коли Україна зможе отримати статус кандидата на членство у ЄС.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС. Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.



