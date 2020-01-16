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    В Ірані ідентифікували усіх загиблих в авіакатастрофі українців

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    У Тегерані завершилась ідентифікація тіл загиблих під час авіакатастрофи українців - В Ірані ідентифікували усіх загиблих в авіакатастрофі українців
    У Тегерані завершилась ідентифікація тіл загиблих під час авіакатастрофи українців

    Проводиться підготовка для передачі загиблих до України

    У Тегерані ідентифікувала тілах 11 українців, загиблих авіакатастрофі компанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані.

    Про це передає пресслужба міністерства.

    Також повідомили, що проводиться підготовка для передачі загиблих до України.

    «За попередньою інформацією передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року», — йдеться у повідомленні.

    До слова, сьогодні міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

    Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

    Іран авіакатастрофа літак МАУ
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