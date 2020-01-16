Міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані



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Канада 16 січня влаштувала у своєму посольстві у Лондоні зустріч міністрів закордонних справ 5 країн

Урядовці погодили п'ять основних позицій співпраці з Іраном

Міністри закордонних справ України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії, громадяни яких загинули в катастрофі літака МАУ, зробили спільну заяву щодо його збиття, за результатами зустрічі у Лондоні 16 січня.

Її оприлюднив європейський кореспондент канадського видання Global News Редмон Шенон у Twitter.

Міністри погодили 5 основних позицій співпраці з Іраном:

Владу Ірану закликали безперешкодно допускати повірених службовців в Іран і також надавати їм консульські послуги;

Процес ідентифікації жертв повинен відбуватися прозоро відповідно до міжнародних стандартів. Також повинні враховуватися усі побажання сімей загиблих щодо репатріації;

Має відбутися незалежне і прозоре міжнародне розслідування, яке регулюватиме Конвенція з міжнародної цивільної авіації;

Іран повинен взяти на себе повну відповідальність за збиття українського літака, визнати свої зобов'язання перед родинами загиблих та виплатити їм компенсації;

Люди, які збили літак, мають понести відповідальність після незалежного розслідування та прозорого судового процесу, відповідно до міжнародного права.

Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.