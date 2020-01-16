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    Міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані

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    <span>Канада 16 січня влаштувала у своєму посольстві у Лондоні зустріч міністрів закордонних справ 5 країн</span> - Міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані
    Канада 16 січня влаштувала у своєму посольстві у Лондоні зустріч міністрів закордонних справ 5 країн

    Урядовці погодили п'ять основних позицій співпраці з Іраном

    Міністри закордонних справ України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії, громадяни яких загинули в катастрофі літака МАУ, зробили спільну заяву щодо його збиття, за результатами зустрічі у Лондоні 16 січня.

    Її оприлюднив європейський кореспондент канадського видання Global News Редмон Шенон у Twitter.

    Міністри погодили 5 основних позицій співпраці з Іраном:

    • Владу Ірану закликали безперешкодно допускати повірених службовців в Іран і також надавати їм консульські послуги;
    • Процес ідентифікації жертв повинен відбуватися прозоро відповідно до міжнародних стандартів. Також повинні враховуватися усі побажання сімей загиблих щодо репатріації;
    • Має відбутися незалежне і прозоре міжнародне розслідування, яке регулюватиме Конвенція з міжнародної цивільної авіації;
    • Іран повинен взяти на себе повну відповідальність за збиття українського літака, визнати свої зобов'язання перед родинами загиблих та виплатити їм компенсації;
    • Люди, які збили літак, мають понести відповідальність після незалежного розслідування та прозорого судового процесу, відповідно до міжнародного права.

    Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

    Швеція Канада Іран авіакатастрофа Афганістан літак МАУ Велика Британія розслідування Україна
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