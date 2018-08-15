МЗС: серед загиблих в Генуї немає укранців



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Кількість загиблих у результаті обвалу автомобільного мосту у Генуї на півночі Італії досягла 39 осіб

Серед загиблих унаслідок обвалення мосту в італійському місті Генуя немає громадян України.

Про це повідомив керівник Департаменту консульського забезпечення Василь Кирилич.

Префектура міста Генуя повідомила, що серед загиблих внаслідок обвалу моста громадян України немає. pic.twitter.com/L5fn4KYdv1 — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 15 серпня 2018 р.

Також повідомляється, що кількість загиблих унаслідок обвалення автомобільного мосту в Генуї зросла до 39 людей. До цього було відомо про 38 загиблих.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

Серед ймовірних причин обвалу мосту ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій.

Станом на вечір 14 серпня влада повідомляла про те, що встановлено особи 19 загиблих.

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