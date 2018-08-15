Обвалення мосту в Генуї: двоє українців постраждали та знаходяться у лікарні



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Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні «Сан Мартін»

Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані, двоє українців постраждали внаслідок обвалення мосту, і нині перебувають у лікарні «Сан Мартін».

Про це українське консульство в Мілані повідомило у Facebook.

«Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні «Сан Мартін», з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок. До інших лікарен «Галлієра» та «Вілла Скассі» постраждалі українці на госпіталізацію не поступали», — йдеться у повідомленні.

Раніше пповідомлялося, що українців немає серед загиблих унаслідок обвалення мосту в італійському місті Генуя.

Також повідомляється, що кількість загиблих унаслідок обвалення автомобільного мосту в Генуї зросла до 39 людей. До цього було відомо про 38 загиблих.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

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