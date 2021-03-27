Українці їдять 50 грамів хліба на добу? Глава Асоціації пекарів розгромив державну статистику

«Навіть у блокадному Ленінграді добова норма була 250 грам на працівника»

В Україні ринок хлібобулочних виробів майже наполовину перебуває в тіні. Саме тому державна статистика щодо норм споживання хліба на добу не відповідає дійсності. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

«Ось за офіційними даними Держкомстату, у 2020 році було вироблено близько 50 грам хліба на людину в добу. Вдумайтеся! У блокадному Ленінграді добова норма була 250 грам на працівника, й 125 грам – на утриманця» – розповів Тараненко.

Він додав, що бійцеві української армії на добу потрібно 720 грам хліба: «А за офіційними даними ми споживаємо 50 грам! (При цьому в мінімальний споживчий кошик закладають 277 грам – ред.). Зрозуміло, що солдат – не типовий споживач, але різниця майже в 15 разів!!! Питається, де решта в цій статистиці?».

Офіційні дані за середньодобовим споживанням хлібобулочних виробів в Україні (г/люд)

Джерело: Всеукраїнська асоціація пекарів

Тараненко розповів, що зараз в Україні немає державних хлібопекарських підприємств. Є великі приватні – «Київхліб», «Кулиничі», «Хлібні інвестиції», «Хлібодар», «Хлібпром», «Формула смаку». Є середні й багато маленьких, які, як правило, працюють «в чорну». «Кілька гривень у ціні хліба – це податки. І в невеликих підприємств це складова відсутня, що дозволяє їм демпінгувати. І, відповідно, відбирати ринок», – зазначив експерт.

Тараненко додав, що наразі в Україні тисячі маленьких пекарень: виробництво – кілька тонн на добу, на підприємстві числиться 2-3 людини, а реально більше ніж 30 співробітників.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів також пояснив, чому росте світова потреба у пшениці. Зокрема в Китаї почали більше їсти хлібобулочних виробів та м’яса, а для вирощування тварин також потрібно зерно. Тому Україна почала багато імпортувати пшениці в Китай, що вплинуло на ринок.

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