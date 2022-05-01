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    Українці масово скуповують поросят: подорожчання м'яса не за горами

    Вартість на поросят в Україні збільшилася, у деяких областях тварин навіть важко придбати - Українці масово скуповують поросят: подорожчання м'яса не за горами
    Вартість на поросят в Україні збільшилася, у деяких областях тварин навіть важко придбати
    фото з відкритих джерел

    Після перших тижнів війни українці почали масово скуповувати поросят, що може у майбутньому призвести до зростання цін на свинину

    В Україні спостерігається ажіотаж на товарних поросят для подальшої відгодівлі. Як йдеться у повідомленні асоціації «Свинарі України», зараз попит на цих тварин найдинамічніший.

    За словами постачальників товарних поросят, шок перших тижнів війни змінився ажіотажем.

    «Так, за відгуками операторів центральних та західних областей, у багатьох товарні партії заброньовані наперед, у чотирьох з п'яти випадків вільних обсягів немає. У відповідь на таке пожвавлення ціна реалізації тварин масою 25-30 кг підвищилася до 75-85 грн/кг, а поросята у ваговій категорії 9-12 кг коштують 130-180 грн/кг. Епізодично зустрічаються і вищі ціни, а виробники вважають, що посилена конкуренція між відгодівельниками за товарні партії може сприяти подальшому зростанню цін», – уточнюють в асоціації.

    Нагадаємо, раніше Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в березні 2022 року. Тоді найбільше подорожчали овочі.

    Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, якщо порівнювати довоєнні очікування по інфляції з реальним станом справ, то відхилення є помірним. За його словами, оцінка інфляції в НБУ проводиться на основі веб-скрепінгу.


    Теги: продукти ціни Україна #stoprussia
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    Українці масово скуповують поросят: подорожчання м'яса не за горами