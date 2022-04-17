Трісочка за $40 млн не вберегла «Москву» від українських ракет

Путінські адмірали були абсолютно впевнені у невразливості «Москви», але...

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С потоплением гордости путинского флота, крейсера «Москва», связана очень забавная история. Путинские адмиралы были абсолютно уверены в неуязвимости «Москвы». Именно поэтому крейсер залез в опасную зону, где до него могли дотянуться украинские ракеты. И дело не в системах обнаружения, отражения, перехвата и пр. Нет.

Командование Черноморского флота получило приказ веровать в чудотворную силу одной хреновинки, которая с 2020 года украшала интерьер крейсера. Это была щепочка, волшебная магическая щепочка, способная отводить от корабля ракеты и торпеды. Щепочку купили за 40 миллионов долларов, ее притащил и вручил Степашин.

Официальная формулировка звучала так:

«Христианская реликвия – частица Креста Господня – будет храниться на флагмане Черноморского флота – ракетном крейсере «Москва». Это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров. Он находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге».

Щепочка за 40 млн., как известно, не сработала и вместе с крейсером отправилась на дно.

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Джерело: блог Олександра Невзорова

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