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    Думки вголос

    Трісочка за $40 млн не вберегла «Москву» від українських ракет

    Ракетний крейсер &laquo;Москва&raquo; був флагманом Чорноморського флоту країни-агресора - Трісочка за $40 млн не вберегла «Москву» від українських ракет
    Ракетний крейсер «Москва» був флагманом Чорноморського флоту країни-агресора

    Путінські адмірали були абсолютно впевнені у невразливості «Москви», але...

    Мовою оригіналу

    С потоплением гордости путинского флота, крейсера «Москва», связана очень забавная история. Путинские адмиралы были абсолютно уверены в неуязвимости «Москвы». Именно поэтому крейсер залез в опасную зону, где до него могли дотянуться украинские ракеты. И дело не в системах обнаружения, отражения, перехвата и пр. Нет.

    Командование Черноморского флота получило приказ веровать в чудотворную силу одной хреновинки, которая с 2020 года украшала интерьер крейсера. Это была щепочка, волшебная магическая щепочка, способная отводить от корабля ракеты и торпеды. Щепочку купили за 40 миллионов долларов, ее притащил и вручил Степашин.

    Официальная формулировка звучала так:

    «Христианская реликвия – частица Креста Господня будет храниться на флагмане Черноморского флота ракетном крейсере «Москва». Это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров. Он находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге».

    Щепочка за 40 млн., как известно, не сработала и вместе с крейсером отправилась на дно.

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    Джерело: блог Олександра Невзорова

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Трісочка за $40 млн не вберегла «Москву» від українських ракет