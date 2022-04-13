«Золота» гречка й цибуля. Держстат показав ріст цін за перший місяць війни

За останній місяць найбільше подорожчали овочі

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в березні 2022 року. За останній місяць найбільше подорожчали овочі. Про це свідчать дані Держстату, інформує Finance.ua.

Порівняно з лютим цибуля подорожчала на 33,7% до 19,4 грн за кілограм, морква – на 27,3% до 20,1 грн за кілограм, картопля – на 22,6% до 11,7 грн за кілограм.

Крупа гречана подорожчала 11,4% до 54,2 грн за кілограм; свинина подорожчала на 5,7% до 130,6 грн за кілограм; сало – на 8,5% до 116,4 грн за кілограм; риба морожена на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм.

Дані Держстату

Раніше голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що якщо порівнювати довоєнні очікування по інфляції з реальним станом справ, то відхилення є помірним. За його словами, оцінка інфляції в НБУ проводиться на основі веб-скрепінгу.

«Якщо говорити про березень, то ми оцінили зміну інфляції у 2,1% за місяць. Її показник рік до року становив 11,1%, базова інфляція – 8,5%. Причини подорожчання зрозумілі – логістичні проблеми та зростання виробничих витрат», – сказав він.

Як відомо, в Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.