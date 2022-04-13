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    Економіка та фінанси

    «Золота» гречка й цибуля. Держстат показав ріст цін за перший місяць війни

    «Золота» гречка й цибуля. Держстат показав ріст цін за перший місяць війни
    фото: glavcom.ua

    За останній місяць найбільше подорожчали овочі

    Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в березні 2022 року. За останній місяць найбільше подорожчали овочі. Про це свідчать дані Держстату, інформує Finance.ua.

    Порівняно з лютим цибуля подорожчала на 33,7% до 19,4 грн за кілограм, морква на 27,3% до 20,1 грн за кілограм, картопля на 22,6% до 11,7 грн за кілограм.

    Крупа гречана подорожчала 11,4% до 54,2 грн за кілограм; свинина подорожчала на 5,7% до 130,6 грн за кілограм; сало на 8,5% до 116,4 грн за кілограм; риба морожена на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм.

    Дані Держстату
    Дані Держстату

    Раніше голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що якщо порівнювати довоєнні очікування по інфляції з реальним станом справ, то відхилення є помірним. За його словами, оцінка інфляції в НБУ проводиться на основі веб-скрепінгу.

    «Якщо говорити про березень, то ми оцінили зміну інфляції у 2,1% за місяць. Її показник рік до року становив 11,1%, базова інфляція 8,5%. Причини подорожчання зрозумілі логістичні проблеми та зростання виробничих витрат», сказав він.

    Як відомо, в Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна продукти ціни Україна окупація #stoprussia
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    «Золота» гречка й цибуля. Держстат показав ріст цін за перший місяць війни