Над Миколаєвом знову прогримів вибух

У мерії просять жителів не підходити до вікон і не порушувати комендантську годину

Російські окупанти продовжують обстріл Миколаєва касетними снарядами. Над містом нещодавно знову прогримів вибух. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У мерії просять жителів не підходити до вікон і не порушувати комендантську годину, хіба що для спуску в укриття.

«Нещодавно над містом знову прогримів вибух. Друзі, тримайтесь подалі від вікон - пам'ятайте про правило двох стін. Під час комендантської години залишайтесь вдома!» – пише він у своєму Telegram.

Також мер зазначає, що за минулу ніч в результаті ворожих атак по Миколаєву із застосуванням касетних боєприпасів були поранені три людини, одна з них померла у лікарні.

«Звертаю вашу увагу, що всі ці люди в момент обстрілів перебували на вулиці, незважаючи на комендантську годину», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, увечері 20 квітня у Миколаєві пролунав сигнал повітряної тривоги, а потім люди почули вибухи.

Про ураження міста ворожими ракетами повідомили одночасно кілька джерел.