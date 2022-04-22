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    Над Миколаєвом знову прогримів вибух

    Над Миколаєвом знову прогримів вибух

    У мерії просять жителів не підходити до вікон і не порушувати комендантську годину

    Російські окупанти продовжують обстріл Миколаєва касетними снарядами. Над містом нещодавно знову прогримів вибух. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    У мерії просять жителів не підходити до вікон і не порушувати комендантську годину, хіба що для спуску в укриття.

    «Нещодавно над містом знову прогримів вибух. Друзі, тримайтесь подалі від вікон - пам'ятайте про правило двох стін. Під час комендантської години залишайтесь вдома!» – пише він у своєму Telegram.

    Також мер зазначає, що за минулу ніч в результаті ворожих атак по Миколаєву із застосуванням касетних боєприпасів були поранені три людини, одна з них померла у лікарні.

    «Звертаю вашу увагу, що всі ці люди в момент обстрілів перебували на вулиці, незважаючи на комендантську годину», – йдеться в публікації.

    Нагадаємо, увечері 20 квітня у Миколаєві пролунав сигнал повітряної тривоги, а потім люди почули вибухи.

    Про ураження міста ворожими ракетами повідомили одночасно кілька джерел.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Над Миколаєвом знову прогримів вибух