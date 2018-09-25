Українці найчастіше просять притулку в трьох країнах ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найчастіше щодо отримання притулку українці звертались до Італії

За перші 8 місяців 2018 року найбільше нових заявок на надання притулку від українських громадян надійшло до Італії, Іспанії та Німеччини, йдеться в повідомленні Статистичного інституту ЄС.

Так, загалом протягом січня-серпня, за попередніми даними, найчастіше вперше щодо отримання притулку українці звертались до Італії. У країні було зареєстровано 1515 нових заявок лише за перші 6 місяців року.

На другому місці за популярністю розташувалась Іспанія – до цієї європейської держави протягом січня-серпня було подано 1205 нових заявок від громадян України. Третьою - стала Німеччина (715 нових заявок за 8 місяців).

За даними другого кварталу 2018 року трійка країн-лідерів не змінилась – найбільшу кількість нових заявок отримали Італія (34% від усіх заявок, поданих в 2-му кварталі), Іспанія (25%) і Німеччина (13%) відповідно.

Вперше ж з проханням про надання притулку у Польщі за перші 8 місяців 2018 року звернулися 180 громадян України. Таким чином, у другому кварталі року Україна опинилась на третьому місці за кількістю таких звернень до цієї країни.