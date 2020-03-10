Українці з Польщі намагалися незаконно провезти гаджетів на суму близько 300 тис. гривень



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Фото: dpsu.gov.ua

У ході перевірки було виявлено 10 мобільних телефонів та під капотом одного з автомобілів 30 планшетів відомих марок

Громадяни України намагалися незаконно провезти з Польщі 10 смартфонів та 30 планшетів загальною вартістю близько 300 тис. гривень. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Прикордонники на українсько-польському кордоні виявили прихований від контролю товар, який громадяни намагалися незаконно провезти в Україну.

«У міжнародний автомобільний пункт пропуску «Устилуг» з Польщі прибули автомобілі Fiat та Volkswagen української реєстрації…Прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд транспортних засобів», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході подальшої перевірки було виявлено 10 мобільних телефонів та під капотом одного з автомобілів 30 планшетів відомих марок.

«Виявлений товар вилучено встановленим порядком. Його загальна сума оцінки склала майже 300 тисяч гривень», - додається у повідомленні.