СБУ затримала організатора масштабної контрабанди героїну до Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

Оголошеного в розшук комерсанта затримали в одному з південних регіонів України, де він переховувався від правоохоронців

Співробітники Служби безпеки України на виконання ухвали слідчого судді встановили та затримали організатора контрабанди героїну до Євросоюзу, яку СБУ попередила на Закарпатті наприкінці минулого року. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Нагадаємо, що торік у листопаді на пункті пропуску «Ужгород» у вантажному автомобілі з будівельними матеріалами правоохоронці виявили масштабну партію важких наркотиків, прихованих у листах клеєної фанери. Загальна вага вилучених наркотичних засобів становила 374 кілограми.

За попередньою версією слідчих органів безпеки, організував наркотрафік іноземець ‒ власник київської фірми, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг під час продажу промислових товарів за кордон.

Оголошеного в розшук комерсанта затримали в одному з південних регіонів України, де він переховувався від правоохоронців.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України іноземцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із блокування наркотрафіку проводилися співробітниками Управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Як повідомлялось, правоохоронці блокували контрабанду в Україну міжнародним транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки.