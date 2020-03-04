Контрабандисти хотіли вивезти до Румунії понад три тисячі медичних масок



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Охоронці кордону знайшли п’ять поліетиленових пакетів, в яких знаходилося понад три тисяч медичних масок

Прикордонники не затримали контрабандистів - вони втекли на мотоциклах

На тлі поширення у Європі китайського коронавірусу у Закарпатській області прикордонники викрили контрабандистів, які намагалися вивезти з України партію медичних масок.

Про це розповіли у пресслужбі ДПСУ.

Як повідомляється, у ніч на середу, 4 березня, під час патрулювання у кількох десятках метрів від кордону з Румунією військовослужбовці Мукачівського загону виявили п’ять поліетиленових пакетів, в яких знаходилося понад 3 тисяч медичних масок.

При цьому самі контрабандисти втекли з місця на мотоциклах, про що свідчили залишені ними сліди.

До слова, напередодні в МОЗ нагадали, що медичні маски не захищають від інфекцій.

Як повідомлялося, наприкінці лютого у Києві люди почали масово скуповувати медичні маски.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагали ізолювати його дружину в лікарні.

Ввечері 3 березня дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію.

Нагадаємо, станом на 4 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 92 238 осіб.