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    Контрабандисти хотіли вивезти до Румунії понад три тисячі медичних масок

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    Охоронці кордону знайшли&nbsp;п&rsquo;ять поліетиленових пакетів, в&nbsp;яких знаходилося понад три тисяч медичних масок - Контрабандисти хотіли вивезти до Румунії понад три тисячі медичних масок
    Охоронці кордону знайшли п’ять поліетиленових пакетів, в яких знаходилося понад три тисяч медичних масок

    Прикордонники не затримали контрабандистів - вони втекли на мотоциклах

    На тлі поширення у Європі китайського коронавірусу у Закарпатській області прикордонники викрили контрабандистів, які намагалися вивезти з України партію медичних масок.

    Про це розповіли у пресслужбі ДПСУ.

    Як повідомляється, у ніч на середу, 4 березня, під час патрулювання у кількох десятках метрів від кордону з Румунією військовослужбовці Мукачівського загону виявили п’ять поліетиленових пакетів, в яких знаходилося понад 3 тисяч медичних масок.

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    Контрабандисти хотіли вивезти до Румунії понад три тисячі медичних масок
    Контрабандисти хотіли вивезти до Румунії понад три тисячі медичних масок
    Контрабандисти хотіли вивезти до Румунії понад три тисячі медичних масок
    Контрабандисти хотіли вивезти до Румунії понад три тисячі медичних масок
    Контрабандисти хотіли вивезти до Румунії понад три тисячі медичних масок

    При цьому самі контрабандисти втекли з місця на мотоциклах, про що свідчили залишені ними сліди.

    До слова, напередодні в МОЗ нагадали, що медичні маски не захищають від інфекцій.

    Як повідомлялося, наприкінці лютого у Києві люди почали масово скуповувати медичні маски.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    Сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагали ізолювати його дружину в лікарні.

    Ввечері 3 березня дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію.

    Нагадаємо, станом на 4 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 92 238 осіб.

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