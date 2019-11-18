В Австрії через сильні снігопади закрили школи



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В Європі тривають сильні снігопади, нетипові для цієї пори року

Сьогодні у Австрії закрили декілька шкіл, оскільки в Альпійській частині країни випала велика кількість снігу, що призвело до загрози зсувів та повеней. Про це повідомляє Associated Press.

«Кілька шкіл були закриті по всій Австрії, оскільки в Альпійській частині країни зіткнулися з великою кількістю снігу, загрозою лавин та повеней через затоплення річок», - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що в результаті зсуву в Бад-Гайштайні, на півдні від Зальцбурга, за ніч були зруйновані два будинки, внаслідок чого під завалами опинились дві жінки. Їх врятували впродовж декількох годин і доставили в лікарню.

«В Гуркталі, регіон Каринтія, близько 70 пожежників були змушені евакуювати жителів 15 будинків через те, що річка Гурк вийшла з берегів. В інших місцях на півдні Австрії через сильний снігопад були відрізані декілька сіл. Школи залишаються закритими, з вертольотів оглядали довколишні гори, щоб виявити можливі лавини», - додали у ЗМІ.





Також нагадаємо, що рятувальники попередили українців про слабку видимість через туман.

У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура повітря вдень +5…7 градусів, вночі - +1…3 тепла.

Як повідомлялося, складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною.