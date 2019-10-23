Українців просять перестати палити листя



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При спалюванні виділяється бензопірен, що може викликати у людини рак

Міністерство енергетики та захисту довкілля закликало українців не спалювати восени опале листя, а зайнятися його компостуванням.

Про це 23 жовтня повідомляється на сторінці міністерства у Facebook.

«Традиційно восени люди згрібають опале листя та спалюють його, не задумуючись над тим, якої шкоди це завдає здоров'ю та довкіллю. Міністерство енергетики та захисту закликає громадян не палити листя, адже це призводить до забруднення повітря, води та ґрунту. Лікарі ж попереджають про ризики для здоров'я, адже при спалюванні виділяється бензопірен, що може викликати у людини рак. З димом у повітря виходять діоксини - одні з найбільш отруйних для людини речовин. Тліюче листя виділяє чадний газ, який блокує постачання кисню до тканин організму», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що приміром, одна тонна тліючого листя прирівнюється до 30 кілограмів чадного газу. Це дуже отруйний газ, оскільки надзвичайно легко зв'язується гемоглобіном крові, блокуючи доставку кисню до тканин організму. Серце починає працювати з вищим навантаженням, а це – посилює шанс на загострення захворювань серця.

«Спалювати листя забороняє низка законів, а Адміністративний кодекс передбачає за це покарання у вигляді штрафу. Розмір штрафу за таке правопорушення коливається від 340 до 1360 гривень для громадян, і від 850 до 1700 гривень - для посадових осіб. Якщо ви стали свідком спалювання листя, спробуйте спершу поговорити з правопорушником і переконати його не робити цього. Якщо розмови не подіють, то викликайте правоохоронців і пожежників», - повідомили в міністерстві.

Натомість Мінекоенерго рекомендує українцям восени компостувати листя.

«Треба спеціальний резервуар або просто яма, куди можна помістити листя, а потім помірно його зволожувати. Навесні цим добривом можна удобрити ґрунт», - розповіли у міністерстві.

Наприклад, у Рівному спробували розв’язати проблему із спалюванням листя, безкоштовного приймаючи його на території сміттєвого полігону. Згодом це листя закомпостують.

«Менші викиди в атмосферу – це передусім наша екологічна безпека», - заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.