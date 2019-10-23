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    Новини

    Сім морських портів працюють з перебоями через туман

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    Сім морських портів працюють з перебоями через туман

    Через туман закрито рух суден через Бузько-Дніпровсько-лиманський канал і Херсонський морський канал

    Через сильний туман в семи морських портах України введені обмеження на лоцманську проводку і вантажні операції із зерновими. Про це повідомляється на сайті Адміністрації морських портів України.

    Так, обмеження на лоцманську проводку судів введені в портах Південний, Миколаїв, Ольвія і Скадовськ. Обмеження на вантажні операції із зерновими введені в портах Одеса, Херсон і Рені.

    Крім того, через туман закрито рух суден через Бузько-Дніпровсько-лиманський канал і Херсонський морський канал.

    Без обмежень працюють морські порти Чорноморськ, Маріуполь, Бердянськ, Ізмаїл, Усть-Дунайськ та Білгород-Дністровськ.

    Нагадаємо, що водіїв попередили про слабку видимість через туман.

    Також сьогодні у Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії.

    Слід зазначити, що на зміну туманам у Київ прийде похолодання і мокрий сніг.

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