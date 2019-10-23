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    У Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії

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    У Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії

    Водночас рейс «Ryanair» з Модліна очікував покращення погодних умов у «зоні очікування» і вже здійснив посадку у Львові

    Через несприятливі метеоумови літак Wizz Air з Вільнюса не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту Львова та був перенаправлений до румунського Клужа.

    Про це повідомляє у Facebook пресслужба львівського летовища.

    «Сьогодні, у зв’язку із несприятливими метеоумовами, рейс авіакомпанії Wizz Air з Вільнюса не зміг здійснити посадку в аеропорту м. Львова та сів у румунському аеропорту Клуж», - йдеться у повідомленні.

    Інформують також, що рейс авіакомпанії Ryanair з Модліна очікував покращення метеоумов в «зоні очікування» та вже здійснив посадку в аеропорту Львова. В напрямку львівського летовища також вилетіли рейси авіакомпаній Wizz Air з Берліна та Ernest з Мілана. З невеликою затримкою вилетіли Turkish Airlines зі Стамбула.

    Покращення погодних умов прогнозувалося з 10:00.

    В пресслужбі також зазначили, що вчора аеропорт "Львів", будучи резервним, весь день приймав рейси з Києва. Також 5 рейсів з Києва були скеровані у Львів сьогодні вночі – це літаки авіакомпаній Ernest, Буковина та Sky Up.

    Раніше водіїв попередили про слабку видимість через туман.

     

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