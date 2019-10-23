У Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії



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Водночас рейс «Ryanair» з Модліна очікував покращення погодних умов у «зоні очікування» і вже здійснив посадку у Львові

Через несприятливі метеоумови літак Wizz Air з Вільнюса не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту Львова та був перенаправлений до румунського Клужа.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба львівського летовища.

«Сьогодні, у зв’язку із несприятливими метеоумовами, рейс авіакомпанії Wizz Air з Вільнюса не зміг здійснити посадку в аеропорту м. Львова та сів у румунському аеропорту Клуж», - йдеться у повідомленні.

Інформують також, що рейс авіакомпанії Ryanair з Модліна очікував покращення метеоумов в «зоні очікування» та вже здійснив посадку в аеропорту Львова. В напрямку львівського летовища також вилетіли рейси авіакомпаній Wizz Air з Берліна та Ernest з Мілана. З невеликою затримкою вилетіли Turkish Airlines зі Стамбула.