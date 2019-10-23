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    Завтра Україна знову буде в тумані

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    Завтра Україна знову буде в тумані

    Видимість становитиме 200-500 метрів

    Державна служба України із надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні, Києву та Київській області.

    «За прогнозом Укргідрометцентру, 24 жовтня вночі та  вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - говориться у повідомленні ДСНС у середу, 23 жовтня.

    Також по Києву та Київській області  24 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності).

    Як відомо, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано.

    Нагадаємо,  у Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії.

    Через сильний туман в семи морських портах України введені обмеження на лоцманську проводку і вантажні операції із зерновими. 

    До слова, на зміну туманам у Київ прийде похолодання і мокрий сніг.

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