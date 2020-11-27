На Печерську чоловік дістав зброю за зауваження про відсутність маски

Чоловік в аптеці відмовився вдягати маску, відмовився покидати приміщення та нецензурно висловлювався

На столичному Печерську правоохоронці затримали чоловіка напідпитку за вчинення хуліганських дій. Правопорушник агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки за відсутність захисної маски.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній невідомий вчиняє хуліганські дії. На виклик відразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Поліцейські з’ясували, що чоловік напідпитку зайшов до аптеки, де працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився вдягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись.

У результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який по прибуттю вивів правопорушника на вулицю. Втім чоловік дістав з кишені пістолет та вистрілив в асфальт. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Працівники поліції, які прибули на виклик, на місці затримали 44-річного чоловіка у порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього для направлення на експертизу.

За даним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Окрім того, за порушення правил карантину на правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше повідомлялося, що 25 листопада ввечері на вулиці Басейній, 15 в центрі Києва чоловік відкрив стрілянину з пістолета.