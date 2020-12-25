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    Зеленський озвучив план дій у випадку нападу Росії на Україну

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    В кінці травня 2019 року президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції Об'єднаних сил на Донбасі - Зеленський озвучив план дій у випадку нападу Росії на Україну
    В кінці травня 2019 року президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції Об'єднаних сил на Донбасі
    Фото: пресслужба Офісу президента

    «Ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки», – заявив Зеленський

    У разі, якщо Росія нападе на Україну, наприклад, з боку Криму, це буде велика війна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «Фокусу».

    «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна», – сказав він.

    При цьому він змоделював дії України у випадку війни. «Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України», – прогнозує Зеленський.

    Він вважає, що Росія це прекрасно розуміє.

    Нагадаємо, в окупованому Росією Криму 24 грудня була помічена військова колона техніки, яка рухалась на північ півострова.

    Зеленський заявив, що може зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну і той не відмовиться з ним спілкуватися. Але, за його словами, зараз «немає предмета для розмови».

    У березні 2020 року в інтерв'ю The Guardian Зеленський заявив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас він пригрозив вийти з Мінських переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.

    Раніше Путін заявив, що сподівається домовитися з президентом України про поліпшення відносин двох країн

    До слова, в Україні з'явиться ресурс, який розкаже про всі злочини в окупованому Криму та Донбасі.

    Теги: Крим Росія війна Путін Володимир Зеленський
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