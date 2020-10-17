МВС Білорусі обіцяє «гуманно» застосувати зброю під час протестів



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Проти учасників протесту в Білорусі можуть «гуманно» застосувати зброю, зокрема і вогнепальну

Білоруські силовики хочуть, щоб «прості люди і діти не бачили цієї вакханалії»

У Білорусі силовики будуть «гуманно» застосовувати зброю проти учасників протесту, якщо ті будуть чинити опір.

Про це заявив начальник головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Микола Карпенков в інтерв'ю телеканалу «Білорусь 1».

Карпенков стверджує, що силовики будуть застосовувати табельну зброю для захисту простих людей і дітей, щоб вони «не бачили цієї вакханалії». За його словами, стріляти будуть тільки в разі нападу на силовиків.

«Ми, звичайно, гуманно застосуємо зброю проти них, зокрема і вогнепальну, а найнебезпечніших ми приберемо з вулиць», – сказав посадовець.

Нагадаємо, раніше МВС Білорусі оприлюднило заклик стріляти у мітингувальників.

До слова, у Білорусі учителів затримали за «одяг політичного кольору».