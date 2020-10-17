  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    МВС Білорусі обіцяє «гуманно» застосувати зброю під час протестів

    • Розсилка
    <p>Проти учасників протесту в Білорусі можуть &laquo;гуманно&raquo; застосувати зброю, зокрема і вогнепальну</p> - МВС Білорусі обіцяє «гуманно» застосувати зброю під час протестів

    Проти учасників протесту в Білорусі можуть «гуманно» застосувати зброю, зокрема і вогнепальну

    Білоруські силовики хочуть, щоб «прості люди і діти не бачили цієї вакханалії»

    У Білорусі силовики будуть «гуманно» застосовувати зброю проти учасників протесту, якщо ті будуть чинити опір.

    Про це заявив начальник головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Микола Карпенков в інтерв'ю телеканалу «Білорусь 1».

    Карпенков стверджує, що силовики будуть застосовувати табельну зброю для захисту простих людей і дітей, щоб вони «не бачили цієї вакханалії». За його словами, стріляти будуть тільки в разі нападу на силовиків.

    «Ми, звичайно, гуманно застосуємо зброю проти них, зокрема і вогнепальну, а найнебезпечніших ми приберемо з вулиць», – сказав посадовець.

    Нагадаємо, раніше МВС Білорусі оприлюднило заклик стріляти у мітингувальників.

    До слова, у Білорусі учителів затримали за «одяг політичного кольору».

    Білорусь МВС зброя акція протест поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies