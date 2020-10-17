МВС Білорусі обіцяє «гуманно» застосувати зброю під час протестів
Проти учасників протесту в Білорусі можуть «гуманно» застосувати зброю, зокрема і вогнепальну
Білоруські силовики хочуть, щоб «прості люди і діти не бачили цієї вакханалії»
У Білорусі силовики будуть «гуманно» застосовувати зброю проти учасників протесту, якщо ті будуть чинити опір.
Про це заявив начальник головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Микола Карпенков в інтерв'ю телеканалу «Білорусь 1».
Карпенков стверджує, що силовики будуть застосовувати табельну зброю для захисту простих людей і дітей, щоб вони «не бачили цієї вакханалії». За його словами, стріляти будуть тільки в разі нападу на силовиків.
«Ми, звичайно, гуманно застосуємо зброю проти них, зокрема і вогнепальну, а найнебезпечніших ми приберемо з вулиць», – сказав посадовець.
Нагадаємо, раніше МВС Білорусі оприлюднило заклик стріляти у мітингувальників.
До слова, у Білорусі учителів затримали за «одяг політичного кольору».