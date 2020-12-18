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    РФ планує розмістити ядерну зброю в окупованому Криму – Міноборони

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    Міноборони України: Це створює небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу - РФ планує розмістити ядерну зброю в окупованому Криму – Міноборони
    Міноборони України: Це створює небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу
    Фото: відкриті джерела

    За словами Андрія Тарана, це становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу

    Наразі на території тимчасово окупованого Кримського півострову Російська Федерація здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран в інтерв’ю турецьким медіа Anadolu та Demirören.

    «Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї в Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн», – сказав Таран.

    Міністр оборони також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільному судноплавству в Керченській протоці. За його словами, намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства в акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія.

    Нагадаємо, із початку цього року українські суди наклали арешт на 104 літаки, які літали до окупованого Криму. Крім того, арештували 50 морських суден, які незаконно заходили в закриті морські порти Криму під прапорами іноземних держав.

    Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію Третього комітету ГА «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна». У документі йдеться, що міжнародні структури мають змусити Росію забезпечити повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій.

    Теги: Крим Росія міністр ядерна зброя Андрій Таран
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