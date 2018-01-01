Українцям обіцяють дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 січня
- Сьогодні, 06:40
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Дощі із мокрим снігом очікуються на заході УкраїниПогода в Україні у четвер, 4 січня, буде вологою та з опадами на всій території. Очікуються періодичні дощі, місцями з мокрим снігом.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
«Вдень у четвер буде противно, сиро, мокро та холодно, хоча й температура повітря становитиме +2+5 градусів. Тому одягайтеся легко, але тепло», – зазначила синоптик.
Додамо, що дощі із мокрим снігом очікуються на заході України, а на решті території пройдуть просто дощі.
Щодо температури повітря, то в жодній області країни стовпчики не опустяться до нуля та нижче. Так, мінімальна температура повітря у четвер очікується на рівні +2 градуси, а максимальна +9 градусів.
У Києві 4 січня вдень очікується +2+4 градуси, періодичні дощі, а надвечір, можливо, з мокрим снігом.
«Надалі погода суттєво не зміниться, а ось 6 січня та на Різдво передбачається потепління до +5+8 градусів», – додала синоптик.