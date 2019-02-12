Українцям порадили 12-13 лютого не летіти до Бельгії: буде масштабний страйк



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Роботу міжнародного аеропорту Шарлеруа буде зупинено

Громадянам порадили розглянути можливість перенесення подорожі на іншу дату

12-13 лютого (з 22:00 середи до 22:00 четверга за місцевим часом) на всій території Бельгії відбудеться загальнонаціональний страйк, що позначиться на режимі роботи транспортної інфраструктури. Роботу міжнародного аеропорту Шарлеруа буде зупинено, а національний міжнародний аеропорт «Завентем» м.Брюссель надаватиме мінімальні послуги, передбачені законодавством.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

«Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України врахувати зазначені обставини при плануванні подорожей до цієї країни, а тим громадянам, які придбали авіаквитки до/з Бельгії на 13 лютого, розглянути можливість перенесення подорожі на іншу дату», - говориться у повідомленні.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам України рекомендують звертатися на «гарячу телефонну лінію» посольства України в Королівстві Бельгія +32(0)47-625-77-35, на адресу електронної пошти: emb_be@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, найбільша авіакомпанія Бельгії Brussels Airlines оголосила про скасування всіх рейсів на середу, 13 лютого, в зв'язку загальнонаціональним страйком в країні.