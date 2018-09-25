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    Порошенко мав розмову з Дудою в Нью-Йорку

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    Порошенко мав розмову з Дудою в Нью-Йорку

    У cереду президенти Порошенко і Дуда виступлять на сесії Генеральної асамблеї ООН

    Президенти України і Польщі, Петро Порошенко і Анджей Дуда, які прибули до Нью-Йорка для участі у загальних дебатах високого рівня 73-ї сесії Генасамблеї ООН, провели коротку розмову.

    Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський.

    «Президент Петро Порошенко повідомив про нинішню ситуацію в Україні, що стосується внутрішньої політики. Він попросив підтримати процес реформ в Україні, а також подякував президентові (Анджею Дуді) за його слова під час зустрічі з президентом Трампом про «Північний потік-2», а також про необхідність миру в Україні і відновлення суверенності України у кордонах, визнаних у світі»,- заявив Щерський, якого цитує RMF.FM.

    Зазначається, що також польський президент провів короткі зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, а також з президентами країн, які входять до ініціативи «Трьох морів».

    У cереду президенти Порошенко і Дуда виступлять на сесії Генеральної асамблеї ООН.

    Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко прибув до Нью-Йорка на чолі офіційної делегації для участі у загальних дебатах високого рівня 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Джерело: Укрінформ

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